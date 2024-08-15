Московское областное УФАС выявило нарушение в размещении наружной рекламы в Дубне﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба по вопросу нарушения порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В ходе рассмотрения обращения территориальное управление службы установило наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства* в действиях местной администрации. Уполномоченный орган власти не выполнил обязанность по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Это может привести к ограничению конкуренции на рынке услуг по распространению рекламы.

Московское областное УФАС России выдало Администрации г.о. Дубна предупреждение о прекращении указанных действий. В случае его неисполнения территориальное управление службы возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.