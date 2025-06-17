Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение ООО «ЕАТК», содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения дела Управление признало хозяйствующего субъекта нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела будут переданы должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.