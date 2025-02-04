Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Единому дорожно-транспортному центру Можайского г.о. Московской области, Центру торгов Можайского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Балашихе
Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу
Стадион «Строитель» капитально отремонтируют в Клину к декабрю
Научный отдел детской уроандрологии начал работать в Подмосковье
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи заявок за неделю
Рекордно низкое число депутатов зарегистрировалось на первую в истории 13-ю сессию Рады
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте