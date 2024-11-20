Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Химки

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Управлению делами Администрации г.о. Химки Московской области, Управлению централизации закупок г.о. Химки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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