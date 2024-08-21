Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Химки

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Объединенному городскому хозяйству, Управлению централизации закупок г.о. Химки  обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте