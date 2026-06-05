Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Вертикаль Инжиниринг»

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Ковер Груп» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Вертикаль Инжиниринг», выразившихся в производстве и реализации чехлов для лифтов с неправомерным использованием полезной модели, исключительное право на которую принадлежит ООО «Ковер Груп».

Интересно

Согласно статье 14.5 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

В соответствии с частью 2 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.