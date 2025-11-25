Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Спортивные Лотереи»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в социальной сети рекламы лотереи с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Спортивные Лотереи» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 и пункта 7 части 1 статьи 27 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы лотереи, создающей впечатление, что участие в ней является способом заработка, а также впечатление, что получение выигрыша гарантировано.

В случае установления вины ООО «Спортивные Лотереи» ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.