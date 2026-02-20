Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СМС Лидс»﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его телефонный номер СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «СМС Лидс» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, части 2.1 статьи 28, части 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовых услуг, в которой отсутствует часть обязательной информации, по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.