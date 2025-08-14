Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «РИЧ»

Ранее в Управление поступили материалы о распространении на транспортном средстве рекламы медицинских услуг с нарушением требований Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении ООО «РИЧ» возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.
В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.
