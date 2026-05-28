Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Омега»

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Дантерм» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Омега», выразившихся в недобросовестном приобретении и использовании обществом исключительного права на товарный знак, а также в создании смешения с деятельностью заявителя посредством копирования внешнего вида товаров.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.33 КоАП.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Омега» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 и пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно пункту 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.