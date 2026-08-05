Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Фитотрейд»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в газете рекламы биологически активной добавки с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Фитотрейд» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 25 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы, создающей впечатление о том, что биологически активная добавка обладает лечебными свойствами.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.