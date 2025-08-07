Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в мессенджере рекламы одежды с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и указания на рекламодателя.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе Реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.
