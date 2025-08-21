Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступили материалы о распространении на транспортном средстве рекламы фитнес-клуба с нарушением требований Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.
Новый врач приступил к работе в инфекционном отделении больницы в Волоколамске
Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья
Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте