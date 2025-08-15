Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступили материалы о распространении на транспортном средстве рекламы парикмахерских услуг с нарушением требований Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте