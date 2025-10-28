Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, частей 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовых услуг по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы и без указания части обязательной информации.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.