Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в социальной сети рекламы медицинских услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы медицинских услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.