Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в социальной сети рекламы медицинских услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы медицинских услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.