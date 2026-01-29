Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «БКС Банк»﻿

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении ему рекламных push-уведомлений с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «БКС Банк» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.