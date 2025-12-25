Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы земельных участков

Ранее в Управление поступили материалы местной администрации о распространении на транспортном средстве рекламы земельных участков с нарушением требований Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.