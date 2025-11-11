Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы в сообществе в социальной сети

Ранее в Управление поступили обращения заявителя о размещении в сообществе в социальной сети ряда рекламных записей с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращений Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.