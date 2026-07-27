Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы услуг по сопровождению банкротства

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ненадлежащей рекламы услуг по сопровождению банкротства.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 28.1 Закона о рекламе, выразившимся в упоминании в рекламе о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.