Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы услуг по сопровождению банкротства
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ненадлежащей рекламы услуг по сопровождению банкротства.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 28.1 Закона о рекламе, выразившимся в упоминании в рекламе о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно пункту 4 части 1 статьи 28.1 Закона о рекламе реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, в том числе со снижением размера задолженности граждан по денежным обязательствам или с прекращением денежных обязательств граждан, в том числе перед кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и (или) со снижением размера задолженности граждан по уплате обязательных платежей или с прекращением обязанности по уплате обязательных платежей, не должна содержать упоминание о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.