Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы услуг по поверке приборов учета

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении в многоквартирном доме рекламы услуг по поверке приборов учета с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5, пункта 6 статьи 7 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о лице, оказывающем рекламируемые услуги, отсутствии части существенных условий оказания рекламируемых услуг, отсутствии обязательных сведений об аккредитации лица, оказывающего рекламируемые услуги.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.