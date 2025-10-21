Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы на транспортном средстве
Ранее в Управление поступили обращения физических лиц о распространении на транспортном средстве рекламы частного детского сада с нарушением требований Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.38 КоАП.
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара, запрещается.