Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы чипсов без пометки «реклама»
Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении на канале в мессенджере записи, рекламирующей чипсы, с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.