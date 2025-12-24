Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы алкогольной продукции

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении в мессенджере, а также в социальной сети рекламы алкогольной продукции с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1, пункта 8 части 2 статьи 21 и части 3 статьи 21 Закона о рекламе.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.