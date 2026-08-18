Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо ПАО Московская Биржа к административной ответственности
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения c рекламой финансовых услуг ПАО Московская Биржа без его предварительного согласия на получение рекламы.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.