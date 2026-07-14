Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо ПАО «Банк Уралсиб» к административной ответственности

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения c рекламой финансовых услуг банка без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг и наименование лица, оказывающего финансовые услуги.