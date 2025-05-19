Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации г.о. Пушкинский Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении Администрации.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства главному эксперту отдела благоустройства и территориального контроля управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.