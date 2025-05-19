Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации г.о. Люберцы Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации при организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Люберцы Московской области.