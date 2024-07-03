Московское областное УФАС России привлекает Администрацию г.о. Дзержинский Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления  многоквартирными домами на территории городского округа Дзержинский Московской области.

Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на Администрацию наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Интересно

Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте