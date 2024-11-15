Московское областное УФАС России пресекло распространение СПАМ-рекламы

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой образовательных услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение. Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе. Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.