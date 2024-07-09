Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение Заявителя о нарушении его исключительного права на товарный знак.

По сведениям Заявителя Индивидуальный предприниматель осуществляет торговлю пиротехнической продукцией в торговом павильоне, имеющим внешний вид, сходный до степени смешения с Товарным знаком, при этом разрешения на использование Товарного знака Индивидуальный предприниматель не получал.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия Индивидуального предпринимателя нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.