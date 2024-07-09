Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение Заявителя о нарушении его исключительного права на товарный знак.

По сведениям Заявителя Индивидуальный предприниматель осуществляет торговлю пиротехнической продукцией в торговом павильоне, имеющим внешний вид, сходный до степени смешения с Товарным знаком, при этом разрешения на использование Товарного знака Индивидуальный предприниматель не получал.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия Индивидуального предпринимателя нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.

Интересно

В силу части 2 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте