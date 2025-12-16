Московское областное УФАС России пресекло нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении на видеохостинге рекламы, направленной на привлечение внимания к организатору азартных игр, не содержащей пометки «реклама», создающей впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом гарантированного заработка, за пределами мест, указанных в части 2 статьи 27 Закона о рекламе.