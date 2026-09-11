Московское областное УФАС России повторно оштрафовало ООО «Профф» за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер входящих звонков с рекламой, привлекающей внимание к покупке автомобиля, без его предварительного согласия на получение рекламы.

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Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.