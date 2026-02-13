Московское областное УФАС России оштрафовало директора ООО «Амулет Групп» за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его адрес электронной почты письма c рекламой товаров и услуг ООО «Амулет Групп» (полиэтиленовые трубы, трубы ПНД, комплектующие и фасонные изделия, услуги горизонтально-направленного бурения) без его предварительного согласия на получение рекламы.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.