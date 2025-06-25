Московское областное УФАС: аэропортам рекомендуется установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах

Московское областное УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропортов, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.
В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования.
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