Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дворовых территорий.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.