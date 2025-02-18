Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере инженерных изысканий

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В связи с тем, что ООО «Воздвижение» и ООО «Основание» заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.