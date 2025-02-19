Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере инженерных изысканий

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В связи с извлечением ООО «Воздвижение» и ООО «Основание» дохода в особо крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.