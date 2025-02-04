Московским областным УФАС России выявлен сговор на торгах в сфере оказания услуг по вывозу и утилизации отходов

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по текущему содержанию, подбору и вывозу мусора.

В связи с заключением указанными хозяйствующими субъектами контрактов на сумму более 80 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.