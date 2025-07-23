Московский зоопарк сообщил о рождении детенышей таджикского винторогого козла

В Московском зоопарке появились на свет три детеныша таджикского винторогого козла, также известного как мархур. Посетители могут увидеть зверей в экспозиции «Турья горка», сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как отметили представители зоопарка, рождение произошло в июне: сначала появился на свет один самец, а через несколько дней — двойня, состоящая из самца и самки.

Генеральный директор Светлана Акулова поделилась, что матери проявляют большую заботу о своем потомстве, а детеныши уже активно осваивают склоны искусственной скалы, добавил RT.