Московский суд оштрафовал сервис для стримингов Twitch
Суд выписал стриминговгому сервису Twitch два штрафа по два миллиона рублей
Административные штрафы по два миллиона рублей назначил мировой суд Таганского района Москвы стриминговой платформе Twitch за два нарушения, связанных с уклонением от двух ранее выписанных наказаний. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.
Ответчиком по делу выступает владеющая платформой корпорация Twitch Interactive LLC.
Мировой судья признал американскую компанию виновной по двум эпизодам, связанным с просрочкой погашения назначенных штрафов.
За эти правонарушения суд поручил взыскать с корпорации два новых штрафа по два миллиона рублей каждый.
В начале сентября этого года мировой суд Таганского района Москвы выписал такие же два штрафа по два миллиона рублей за просрочку оплаты прошлых административных взысканий
