Московский НПЗ определил победителей конкурса профессионального мастерства

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» завершился на Московском НПЗ. Победителей зачислили в кадровый резерв предприятия с перспективой карьерного роста.

В состязании приняли участие 95% среди рабочего персонала завода. Кроме того, впервые за победу соревновались студенты профильных вузов и колледжей, таких как РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РТУ-МИРЭА и Колледж «26-й КАДР».

Конкурс предусматривает теоретическую и практическую части. Участники демонстрируют навыки работы с оборудованием, знание техники безопасности, умение владеть средствами индивидуальной защиты и использовать пожарно-техническое вооружение. Помимо тестирования они выполняют задания на 3D-моделях, тренажерах виртуальной реальности и точных копиях настоящих производственных установок. Сама программа проходит на собственном учебном полигоне предприятия.

«Результаты конкурса „Лучший по профессии“ свидетельствуют о неизменно высоком профессиональном уровне наших сотрудников», — отметил генеральный директор завода Виталий Зубер.

По его словам, образовательные проекты и возможность повышения квалификации позволяют постоянно совершенствовать навыки работников и повышать безопасность и эффективность предприятия. Также Зубер назвал МНПЗ одной из лучших платформ для подготовки специалистов к работе в отрасли.

Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти» — самой популярной у соискателей промышленной компании в 2024 году по версии сервиса HeadHunter. Завод предлагает высокотехнологичные места для специалистов рабочих и инженерных профессий.