Московский кот Лучик нашел новую семью
Волонтеры сообщили, что кота Лучика приютила семья из Москвы
Ставшего знаменитостью кота Лучика приютила семейная пара из Москвы. Об этом 360.ru сообщила волонтер Дарья.
По ее словам, ранее эта же семья брала кота из приюта через проект «Хочу домой», но он был в возрасте, тяжело болел и ушел из жизни
«Поэтому теперь их будет радовать Лучик. У кота все в порядке, его очень любят, у Лучика появился новый дом», — сказала волонтер.
На прошлой неделе Лучика похитили подростки из зоомагазина. Сотрудница магазина Наталья нашла его на улице под машиной. Она его подозвала, и кот подошел. Лучик и раньше показывал себя общительным животным.
Позднее выяснилось, что кота выкрали две девочки 10 и 12 лет. Лучик дожидался новых хозяев на передержке. Подростков передали родителям, с ними провели профилактическую беседу.
Ранее беглого девятилетнего кота-бизнесмена Барсика нашли в Перми.