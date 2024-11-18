Московский кот Лучик нашел новую семью

По ее словам, ранее эта же семья брала кота из приюта через проект «Хочу домой», но он был в возрасте, тяжело болел и ушел из жизни

«Поэтому теперь их будет радовать Лучик. У кота все в порядке, его очень любят, у Лучика появился новый дом», — сказала волонтер.

На прошлой неделе Лучика похитили подростки из зоомагазина. Сотрудница магазина Наталья нашла его на улице под машиной. Она его подозвала, и кот подошел. Лучик и раньше показывал себя общительным животным.

Позднее выяснилось, что кота выкрали две девочки 10 и 12 лет. Лучик дожидался новых хозяев на передержке. Подростков передали родителям, с ними провели профилактическую беседу.

Ранее беглого девятилетнего кота-бизнесмена Барсика нашли в Перми.