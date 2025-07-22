Московский картограф Пронин представил фотопроект «По местам съемок фильма «Жмурки»

Сцена на стадионе «Водник» из фильма «Жмурки» (18+) знакома многим: «Хорошо вот так посидеть покурить после занятий спортом», — рассуждает Бала. «Курить после физнагрузок очень вредно», — отвечает Баклажан. В те времена стадион выглядел прилично, но сейчас его состояние ухудшилось. Московский картограф Александр Пронин запечатлел изменения известных мест Нижнего Новгорода из фильма в своем фотопроекте «По местам съемок фильма «Жмурки», сообщил сайт pravda-nn.ru.
«За 20 лет многие места преобразились и стали выглядеть намного лучше. В 2005 году еще возможно было снять фильм про 90‑е, сейчас это уже не получится», — отметил Пронин.
В 2023 году картограф дважды посетил Нижний Новгород для своего проекта. Он тщательно изучил карты города и без труда нашел нужные места, кроме одного — дома на улице Большой Печерской, где также проходили съемки.
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