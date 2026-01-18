Московский инновационный кластер привлек свыше двух тысяч новых участников в 2025 году

За прошедший год число участников Московского инновационного кластера увеличилось более чем на две тысячи. В настоящее время его возможностями пользуются около 41 тысячи предпринимателей из 86 регионов России. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

По информации пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития, благодаря платформе i.moscow столичные компании привлекли свыше 11 миллиардов рублей за 2025 год. Из них почти четыре миллиарда рублей составили гранты и субсидии, а более семи миллиардов — инвестиции и льготные кредиты. На платформе доступно более 50 цифровых сервисов и услуг для бизнеса.

За семь лет работы кластера финансовую поддержку получили около 10 тысяч компаний, а общий объем помощи достиг 22,5 миллиардов рублей. В Московском инновационном кластере помогают предпринимателям с покупкой оборудования, развитием проектов, патентованием разработок и обучением сотрудников. Среди инструментов поддержки — кредиты под залог интеллектуальной собственности, гранты на экспорт и поддержку апробации новых технологий.