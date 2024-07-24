Московские ветеринары спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами
Ветеринары в Зеленограде оказали помощь собаке, у которой после неудачной операции начали выпадать внутренние органы. Об этом сообщила «Москве 24», ссылаясь на информацию из государственной ветеринарной службы столицы.
По данным ведомства, несколько дней назад метиса по имени Нюша стерилизовали в частной клинике. Однако вскоре владельцы заметили, что швы у собаки разошлись, и срочно обратились в ветеринарное учреждение.
При осмотре хирург Надежда Кузина выяснила, что репродуктивные органы не были удалены — матка и яичники остались на месте. Кроме того, ветеринар обнаружила перевязочные нити на маточных трубах, однако в госветслужбе отметили, что такой метод стерилизации недопустим в ветеринарной практике.
На момент обращения у Нюши наблюдались выраженное воспаление, спайки и начальный этап перитонита. Для спасения собаки от последствий такой «стерилизации» хирургу пришлось провести овариогистерэктомию, то есть удалить яичники и матку. Но помощь была предоставлена вовремя, и Нюша быстро начала восстанавливаться.