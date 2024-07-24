Московские ветеринары спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами

Ветеринары в Зеленограде оказали помощь собаке, у которой после неудачной операции начали выпадать внутренние органы. Об этом сообщила «Москве 24» , ссылаясь на информацию из государственной ветеринарной службы столицы.

По данным ведомства, несколько дней назад метиса по имени Нюша стерилизовали в частной клинике. Однако вскоре владельцы заметили, что швы у собаки разошлись, и срочно обратились в ветеринарное учреждение.

При осмотре хирург Надежда Кузина выяснила, что репродуктивные органы не были удалены — матка и яичники остались на месте. Кроме того, ветеринар обнаружила перевязочные нити на маточных трубах, однако в госветслужбе отметили, что такой метод стерилизации недопустим в ветеринарной практике.

На момент обращения у Нюши наблюдались выраженное воспаление, спайки и начальный этап перитонита. Для спасения собаки от последствий такой «стерилизации» хирургу пришлось провести овариогистерэктомию, то есть удалить яичники и матку. Но помощь была предоставлена вовремя, и Нюша быстро начала восстанавливаться.