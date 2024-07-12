Московские ветеринары спасли кота с заглушкой для мебели в желудке

Сотрудникам Бутовской клиники в Москве удалось спасти кота, в желудке которого обнаружили инородное тело. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу.

Питомца по кличке Степа привезли в учреждение с жалобами на рвоту после еды и слабость. Медики провели обследование и сделали рентген. На снимке специалисты заметили посторонний предмет, в котором хозяева Степы узнали давно пропавшую заглушку для мебели.

Четвероногому пациенту потребовалось оперативное вмешательство. После процедуры состояние Степы стабилизировалось.

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