Московские производители промоборудования начали сотрудничать с Индией

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Несколько московских компаний из промышленного сектора приняли участие в бизнес-миссии в Индии. Об этом журналистам рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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В Индию отправились производители композитных материалов, приборов неразрушающего контроля, систем очистки воздуха и зарядных станций для электротранспорта.

«Столичные промышленники провели более 40 встреч с индийскими контрагентами», — отметил Овчинский.

Местные производители решили наладить сотрудничество с московскими компаниями по производству огнеупорных материалов и оборудования. Они заключили соглашение о начале испытаний специальной огнеупорной керамики, рассказал замгедиректора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Королев.

«Мы организуем визит уже наших технических специалистов для обсуждения конкретных задач и потребностей фабрик», — подчеркнул он.

Наибольший интерес в Индии вызвал московский производитель систем очистки и обеззараживания воздуха. Его продукцией заинтересовалась строкомпания, которая занимается возведением медучреждений в Катаре.

«Контрагенты отмечали, что наиболее привлекательным преимуществом фильтров Аэролайф является возможность их использования в любых зонах медицинских учреждений», — отметил гендиректор компании «Аэролайф» Антон Першин.

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