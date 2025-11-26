Мошенники заставляют россиян звонить им самостоятельно

Christin Klose/dpa-tmn
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/www.globallookpress.com

Самой распространенной мошеннической схемой в последние месяцы стало вынуждение россиян самостоятельно звонить преступникам. Так аферисты обходят блокировки в мессенджерах, сообщили «Известия».

По данным издания, ущерб от этих схем только за период с июля по сентябрь составил более 65 миллиардов рублей.

Самыми популярными вариантами развода, когда потенциальная жертва самостоятельно набирает телефон злоумышленников, стали предупреждения о смене домофона, счетчиков, а также проблемы с авторизацией, добавили источник газеты.

