Мошенники украли у нижегородцев за минувшую неделю более 64 млн рублей | 360°

Общество 27 апреля 2024, 15:11 Мошенники украли у нижегородцев за минувшую неделю более 64 млн рублей

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За минувшую неделю мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 64 миллионов рублей. Всего в МВД региона зарегистрировали 141 преступление, написал сайт pravda-nn.ru.

В 47 случаях аферисты представлялись сотрудниками банка из службы безопасности, в 28-ми они рассказывали о заканчивающемся сроке действия сим-карты, а 14 раз злоумышленники предлагали дополнительный заработок.

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Полиция призывает россиян немедленно прекратить телефонный разговор, если речь заходит о деньгах или кодах из смс-сообщений.